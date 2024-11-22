Курс валют на 22 ноября: доллар и евро подорожали в банках

В четверг на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 1 копейку в продаже. Евро выросло на 5 копеек в покупке и на 1 в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,65 грн., Евро покупают за 43,45 грн, а продают за 44,04 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,62, евро — 43,75−44,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,24−41,26 грн/$. Евро 43,25−43,26 грн.

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