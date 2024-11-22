Количество расчетов через онлайн-кассы выросло в два раза в этом году

За девять месяцев 2024 года количество транзакций через программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) выросло в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году — до 3 млрд. Это почти половина общего количества операций за четыре года существования системы. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

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Такой рывок транзакций произошел из-за ввода требования использовать системы ПРРО и РРО для бизнеса. За нарушение этой обязанности бизнес ждет штраф.

Для сравнения, среднее количество операций в месяц в этом году и в 2021-м отличается в 24 раза: 340 млн против 14 млн.

Общая сумма чеков составляет более 2,35 трлн. грн. Из них почти половину украинцы потратили в этом году — 1,07 трлн. В прошлом году соответствующий показатель составил 503 млрд грн, что в 2,1 раза меньше.

Хотя украинцы потратили больше денег, сделали это за счет увеличения количества покупок и уменьшения среднего чека, отмечают аналитики. К примеру, в этом году средний чек составил 345 грн. Это в 3,7 раза меньше, чем в 2020 году, когда сумма составила 1300 грн.