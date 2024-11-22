87% компаний в Украине повысили зарплату — ЕБА

В Украине 87% компаний повысили зарплату сотрудникам, 56% инвестировали в развитие персонала, 88% открыли новые вакансии в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской бизнес ассоциацией.

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2024 год

В целом, в 2024 году компании фокусировались на комплексной поддержке своих работников, сочетая финансовые стимулы, заботу о здоровье и развитии, а также создавая комфортные условия для работы и жизни, говорится в исследовании.

Наиболее распространенным способом поддержки были выплаты заработной платы в полном объеме (98%) и премии (84%). Оказывали психологическую поддержку работникам и их родным 46% компаний, а 21% работодателей помогали работникам с арендой жилья.

В 2024 году 18% компаний повысили заработную плату на менее 10%, 43% компаний на 10−15%, 21% — на 15−20%, а 5% компаний — более чем на 20%.

2025 год

В 2025 году 88% компаний планируют повышение уровня заработной платы: 16% компаний планируют повышение на 5−10%, 24% — на 10−15%, 11% — на 15−20% и только 1% компаний планируют повышение заработной платы чем на 20%. Треть (36%) компаний планируют повышение зарплаты, но еще не определились с размером.

В исследовании также отмечено, что четверть (25%) компаний позволяют работать дистанционно всем категориям работников, в то время как 63% — лишь части сотрудников, 12% компаний не предоставляют своим работникам возможности работать дистанционно.

Большинство опрошенных компаний — 71% — испытывают значительный дефицит квалифицированных кадров.