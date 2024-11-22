В Германии фиксируют резкое увеличение корпоративных банкротств

В Германии выросло количество корпоративных банкротств в октябре на 23% по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные германского статистического ведомства (Destatis).

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Тенденция увеличения банкротств наблюдается с июня текущего года, говорится в сообщении Destatis.

Больше всего банкротств (10 000 компаний) фиксируют на транспортный и складской сектор — 9,2 случая. Далее следует индустрия гостелей из 7,8 случая банкротства и другие экономические услуги (например, агентства временного трудоустройства) из 7,3 случая, а также строительная отрасль из 7,2 случая банкротства на 10 000 компаний.

По прогнозам опрошенных Bild аналитиков, в 2024 году количество корпоративных банкротств в Германии превысит 20 тысяч.