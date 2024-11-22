Банки рф подняли ставки по потребительским кредитам выше 40%

Ставки по потребительским кредитам в российских банках в начале ноября составляли от 25 до 38% годовых, но к 19 ноября максимальный уровень ставок поднялся до 44%. Об этом пишет The Moscow Times.

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Ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки Центробанка россии до конца года, что в целом влияет на диапазон ставок в потребительском кредитовании.

При этом максимальные ставки по депозитам не растут с начала месяца: они составляют 27% по вкладам и 23% по накопительным счетам.

Средние максимальные ставки по вкладам составляют 15,95%, а с начала месяца показатель вырос чуть более чем на 1 процентный пункт.

25 октября Центробанк рф повысил ключевую ставку с 19 до 21% — максимального значения с 2003 года.

Одновременно с этим ЦБ россии сдерживает кредитную активность, усиливая последние месяцы требования к банкам. В частности, регулятор неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам и усиливал ограничения для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, что привело к снижению уровня одобрения кредитов и повышению процентных ставок.