Национальный банк Украины установил на 22 ноября 2024 г. официальный курс гривны на уровне 41,2860 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
Курс на 22 ноября: НБУ продолжает укреплять гривну
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Валютный рынок
Нацбанк на 22 ноября установил официальный курс гривны по евро на уровне 43,46 грн (на 21 ноября курс был установлен на уровне 43,56 грн). Европейская валюта подешевела на 10 копеек.
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Источник: Минфин
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