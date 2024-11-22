Руслан Шостак вошел в ТОП-10 бизнесменов и ТОП-100 украинцев по версии «Украинской правды»

Нынешний лозунг церемонии — «Вне пределов возможного» — как нельзя лучше отражает вызовы уходящего года. Жюри, в состав которого вошли журналисты «Украинской правды» и эксперты, оценивали участников рейтинга по вкладу в победу и развитие украинской государственности, лидерству, добросовестности, а также по влиянию на общественно-политические процессы. В УП 100 вошли лидеры — представители государственного управления, бизнеса, культуры, спорта, общества и защитники Украины.

Руслан Шостак, президент корпорации Terwin, основатель и совладелец сетей EVA и Varus, вошел в рейтинг УП 100 самых влиятельных украинцев по версии издания. Его деятельность стала примером весомого вклада в укрепление независимости, поддержание экономического фронта и строительство сильного будущего страны.

«Моей основной задачей как бизнесмена было и остается подготовить бизнес и людей к разным сценариям развития событий, чтобы не было паники и хаоса и, несмотря ни на что, чтобы бизнес продолжал функционировать», — рассказывает Руслан Шостак.

К моменту начала войны склады EVA и Varus были заполнены продукцией, закуплены генераторы, а с сотрудниками работали психологи, чтобы минимизировать человеческий стресс после начала полномасштабного вторжения.

В самом начале войны по инициативе первых леди двух стран — Украины и Турции — было принято решение вывезти украинских детей-сирот, чтобы спасти. Руслан Шостак взял на себя все организационные вопросы и полностью за свой счет организовал эвакуацию и проживание детей-сирот в Турции. Впоследствии был создан фонд, к которому присоединились международные партнеры, помогавшие содержать детей в Турции в течение трех лет.

Эта эвакуация вошла в World Book of Records и стала единственным примером частного финансирования пребывания украинских детей за границей.

Также Фонд Руслана Шостака стал официальным партнером армии по предоставлению колесного транспорта через единую национальную платформу «Герой Car». Он разработал систему бесперебойных поставок пикапов из Европы в Украину. В то время, когда казалось, что подержанных внедорожников в мире больше не осталось, нужные автомобили продолжают поставлять на фронт в рамках проекта «Герой Car».

Год назад бизнесмен объединил активы в корпорацию Terwin, чтобы масштабировать успешный опыт существующих проектов. В 2023 году корпорация уплатила 3 млрд грн налогов, инвестировала 3 млрд грн в развитие с 2021 года и направила 570 млн грн в поддержку армии и на благотворительность с начала полномасштабной войны.

Сегодня корпорация работает над реализацией одного из крупнейших инвестиционных проектов в Украине — масштабного строительства логистических хабов WinHub на 1 млн м² в Одесской, Львовской, Днепропетровской и Киевской областях. Объем инвестиций — более $700 млн. Это инновационный проект с возобновляемыми источниками энергии, полным циклом переработки и утилизации отходов, комплексной инфраструктурой и рабочими местами.

Вклад Руслана Шостака в развитие Украины отмечен многочисленными наградами. Он получил орден «За заслуги» ІІІ степени за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире, награду «Управленец года» за лучшие управленческие решения во время войны, а также благодарность от главнокомандующего ВСУ за весомый вклад и активную помощь армии.

«Благодарю издание УП за такую чрезвычайно ответственную роль — быть в рейтинге УП 100 рядом с невероятными лидерами, кто ежедневно доказывает реальными действиями, что Украина обязательно выстоит в этой тяжелой борьбе. Для меня, как представителя бизнеса, важен не статус, а реальные дела. Уверен, что особое значение в эти сверхсложные для всей страны времена имеют общие проекты бизнеса, власти и общества. Быть в рейтинге УП 100 — огромная ответственность. Ведь именно участники такого масштабного рейтинга должны демонстрировать устойчивость и по сути творить будущее независимой и сильной Украины», — поделился Руслан Шостак, президент корпорации Terwin.