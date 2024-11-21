К закрытию межбанка курс доллара потерял 4 копейки в покупке и 6 копеек в продаже. Евро упал на 6 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 21 ноября: доллар подешевел на межбанке на 6 копеек, а евро — на 9 копеек
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Открытие 21 ноября
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Закрытие 21 ноября
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Изменения
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41,28/41,32
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41,24/41,26
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4 /6
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43,50/43,53
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43,44/43,44
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6/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,64 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,09 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,60, евро — 43,90−44,05 грн
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Источник: Минфин
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