НБУ изменил порядок открытия и закрытия счетов

Нацбанк отменил требование об обязательной собственноручной подписи во время открытия и закрытия счетов в банке, разрешив использование квалифицированной электронной подписи и других цифровых аналогов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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Что известно

Отмечается, что регулятор отменил требование использования образца собственноручной подписи владельца счета, что позволит избежать преград во время пользования счетом для лиц, которые по болезни или другие причины не могут подписаться собственноручно.

В то же время, пользователи смогут подписывать электронные документы с помощью квалифицированной электронной подписи, цифровой собственноручной подписи, усовершенствованной электронной подписи с квалифицированным сертификатом и других видов электронных подписей, определенных договором.

Кроме того, небанковские предоставители платежных услуг получили право открывать платежные счета другим небанковским поставщикам исключительно для выполнения платежных операций за счет собственных средств.

Нацбанк дополнительно уточнил норму в отношении лиц, имеющих право распоряжаться счетом и подписывать платежные инструкции, а также зафиксировал принадлежность текущих счетов со специальным режимом к текущим счетам.

«Такая потребность обусловлена, в частности, обновлением законодательства Украины по электронным доверительным услугам и необходимостью урегулирования отдельных вопросов на платежном рынке», — отметили в регуляторе.

Эти и другие нормы содержит постановление НБУ, которое вступило в силу с 21 ноября этого года.