За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 727 250 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 ноября: 1510 российских оккупантов, 8 танков и 57 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 727 250 (+1510) человек,
- танков — 9398 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 19143 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 20731 (+50) ед,
- РСЗО — 1253 (+1) ед,
- средства ПВО — 1003 (+2) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19259 (+57),
- крылатые ракеты — 2756 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29745 (+97) ед,
- специальная техника — 3674 (+0)
Источник: Минфин
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