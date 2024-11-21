Компания MicroStrategy вошла в топ-100 крупнейших публичных компаний в США по показателю капитализации, согласно Companies Market Cap. Через 24 часа фирма поднялась на 36 позиций, пишет incrypted.
MicroStrategy вошла в топ-100 крупнейших публичных компаний в США
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В момент написания организация находилась на 97 месте с капитализацией в $96,73 млрд.
За последние 24 часа акции MicroStrategy (MSTR) выросли в цене на 12%. В месяц прирост составляет почти 118%.
Рост капитализации и стоимости акций компании прослеживается на фоне ряда факторов, а именно:
- биткоин обновил исторический максимум на уровне в $94 000. MicroStrategy является крупнейшим корпоративным ходлером первой криптовалюты;
- компания докупила 51780 BTC;
- соучредитель фирмы Майкл Сейлор получил возможность представить биткоин-стратегию MicroStrategy совету директоров корпоративного гиганта Microsoft.
Также напомним, компания объявила о планах привлечь $1,75 млрд путем выпуска старших конвертируемых облигаций. Позже фирма увеличила эту сумму до $2,6 млрд в ответ на высокий спрос со стороны инвесторов.
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Источник: Минфин
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