Национальный банк Украины установил на 21 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2533 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.
Курс на 21 ноября: НБУ повысил гривну на семь копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 21 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,56 грн (на 20 ноября курс был установлен на уровне 43,69 грн). Европейская валюта подешевела на 15 копеек.
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Источник: Минфин
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