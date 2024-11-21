Курс на 21 ноября: НБУ повысил гривну на семь копеек

Национальный банк Украины установил на 21 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2533 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 21 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,56 грн (на 20 ноября курс был установлен на уровне 43,69 грн). Европейская валюта подешевела на 15 копеек.

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