Курс на 20 ноября: НБУ повысил гривну на четыре копейки

Национальный банк Украины установил на 20 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,331 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк на 20 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,69 грн (на 19 ноября курс был установлен на уровне 43,63 грн). Европейская валюта подорожала на 6 копеек.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту