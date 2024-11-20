Национальный банк Украины установил на 20 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,331 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.
Курс на 20 ноября: НБУ повысил гривну на четыре копейки
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Валютный рынок
Нацбанк на 20 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,69 грн (на 19 ноября курс был установлен на уровне 43,63 грн). Европейская валюта подорожала на 6 копеек.
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Источник: Минфин
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