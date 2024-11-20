К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро упало на 19 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 20 ноября: доллар вырос на межбанке, а евро упало
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Открытие 20 ноября
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Закрытие 20 ноября
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Изменения
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41,25/41,27
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41,28/41,32
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3 /5
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43,65/43,65
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43,46/43,49
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19/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,65 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,57−41,65, евро — 44,00−44,15 грн
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Источник: Минфин
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