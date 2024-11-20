В течение января — октября 2024 сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидацию которых осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц, составила более 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Банки-банкроты выплатили кредиторам более 2 млрд грн в этом году
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Из этих средств свыше 81,5 млн грн получили кредиторы 4-й очереди (физлица и ФЛП сверх гарантированной суммы), 581,7 млн грн — кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка, не являющиеся связанными с банком лицами). Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.
Кроме того, из указанной суммы выплат за текущий год более 1,1 млрд грн направлено на удовлетворение возникших
Всего за время деятельности Фонда по состоянию на 1 ноября 2024 года банки в ликвидации удовлетворили требования кредиторов на 70,8 млрд грн, из которых более 18 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,4 млрд грн — Национальному банку Украины (включая за счет обращение взыскания на предмет залога и имущества поручителей).
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