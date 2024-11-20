Банки-банкроты выплатили кредиторам более 2 млрд грн в этом году

В течение января — октября 2024 сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидацию которых осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц, составила более 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Из этих средств свыше 81,5 млн грн получили кредиторы 4-й очереди (физлица и ФЛП сверх гарантированной суммы), 581,7 млн грн — кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка, не являющиеся связанными с банком лицами). Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

Кроме того, из указанной суммы выплат за текущий год более 1,1 млрд грн направлено на удовлетворение возникших в т. ч. требований 3-й очереди на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам.

Всего за время деятельности Фонда по состоянию на 1 ноября 2024 года банки в ликвидации удовлетворили требования кредиторов на 70,8 млрд грн, из которых более 18 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,4 млрд грн — Национальному банку Украины (включая за счет обращение взыскания на предмет залога и имущества поручителей).