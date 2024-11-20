Coinbase проведет делистинг WBTC

Криптобиржа Coinbase предупредила пользователей о делистинге и прекращении торговли WBTC. Это вызвало возмущение сообщества. Об этом пишет incrypted.

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Подробности

«Coinbase приостанавливает торговлю WBTC, поскольку она больше не соответствует их „стандартам листинга“. […] Подобное злоупотребление властью со стороны одной из крупнейших централизованных бирж должно быть наказано пользователями», — заявил один из членов комьюнити.

Согласно публикации, торговля WBTC на платформе будет прекращена 19 декабря 2024 года. Пользователи при этом сохранят доступ к своим активам и смогут вывести их при необходимости.

В команде проекта WBTC отреагировали на ситуацию. По их словам, они удивлены и разочарованы таким решением биржи.

«За годы работы WBTC зарекомендовал себя как наиболее децентрализованный и прозрачный продукт для обертывания биткоина на рынке благодаря инновационным механизмам и строгому управлению. От процессов хранения до верификации на цепочке и соответствия нормативным требованиям, WBTC постоянно демонстрирует высокий уровень профессионализма и ответственности. Мы поддерживаем активную связь и полностью сотрудничаем со всеми процессами проверки, включая Coinbase, чтобы гарантировать, что наш продукт отвечает всем стандартам соответствия», — говорится в заявлении команды.

Напомним

В августе 2024 года команда проекта WBTC объявила о партнерстве с фирмой BiT Global, в рамках которой будет создано совместное предприятие. Именно эта организация возьмет на себя управленческие функции.

Позже выяснилось, что в предприятии примет участие основатель проекта TRON Джастин Сан. Несмотря на утверждение последнего, что его роль носит исключительно номинальный характер, решение вызвало критику у сообщества.

Это привело в частности к тому, что организация MakerDAO отказалась от использования WBTC.