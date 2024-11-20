ЕЦБ предупредил инвесторов про пузырь в ИИ-акциях

ЕЦБ предупредил в среду о «пузыре» в акциях, связанных с искусственным интеллектом, который может внезапно лопнуть, если ожидания инвесторов не оправдаются. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Центральный банк отметил, что фондовый рынок, особенно в США, все больше зависит от нескольких компаний, считающихся бенефициарами бума ИИ.

«Эта концентрация среди нескольких крупных фирм вызывает обеспокоенность по поводу возможности пузыря ИИ-активов», — заявил ЕЦБ. «Также, в контексте глубоко интегрированных мировых рынков акций, это указывает на риск неблагоприятных глобальных последствий, если ожидания по доходам этих компаний не оправдаются».

Детали

ЕЦБ отметил, что инвесторы требуют низкую премию за владение акциями и облигациями, в то время как фонды сократили свои денежные резервы.

«С учетом относительно низкой доли ликвидных активов и значительных несоответствий в ликвидности в некоторых типах открытых инвестиционных фондов, дефицит денежных средств может привести к вынужденной продаже активов, что может усилить корректировки цен на активы в сторону понижения», — заявил ЕЦБ.