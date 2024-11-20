США могут ввести 40% пошлины на китайский импорт

США могут ввести почти 40% пошлины на импорт из Китая в каденции президента Дональда Трампа — в начале следующего года. Об этом свидетельствует опрос Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Издание опросило более 50 экономистов в период с 13 по 20 ноября.

Опрос, который издание провело по экономике Китая после победы Дональда Трампа на выборах США 5 ноября, также прогнозирует, что новоизбранный президент будет сопротивляться введению общих 60% тарифов на китайские товары.

В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал ввести высокие тарифы на китайский импорт в рамках пакета торговых мероприятий «Америка превыше всего».

Опрос показал, что большинство ожидает, что Трамп введет тарифы в начале следующего года: средний тариф составит 38%, а прогнозы варьируются от 15% до 60%.

Подробности

Большинство респондентов заявили, что не ожидают введения полных 60% тарифов на китайские товары в начале 2025 года, потому что это может ускорить инфляцию в США.

Экономисты, опрошенные изданием, прогнозируют, что новые американские тарифы снизят экономический рост Китая в 2025 году примерно на 0,5−1,0 процентного пункта.

В то же время, большинство опрошенных экономистов сохранили свои средние прогнозы роста на 2024 и 2025 годы на уровне 4,8% и 4,5% соответственно, что соответствует прогнозам, сделанным до выборов в США. Ожидается дальнейшее замедление роста до 4,2% в 2026 году.

Подавляющее большинство экономистов, или 19 из 23, принявших участие в опросе, заявили, что недавние меры фискального и монетарного стимулирования, объявленные правительством Китая, оказали незначительное влияние на экономику и что нужно больше стимулов.

Экономисты, опрошенные Reuters, также снизили свои прогнозы инфляции потребительских цен до 1,1% на следующий год и 1,4% на 2026 год по сравнению с ранее ожидаемыми 1,4% и 1,6% в октябре.