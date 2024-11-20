В Испании хотят ежегодно легализовать по 300 тыс мигрантов. Не хватает рабочей силы

Испанские власти намерены проводить легализацию до 300 тыс. мигрантов в год, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране из-за старения населения, заявила во вторник министер социального обеспечения и миграции Испании Эльма Саис. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Что известно

По ее словам, политика с привлечением мигрантов продлится три года. Она уточнила, что Испании требуется в год 250 — 300 тыс. иностранных работников, способных платить налоги, с целью сохранить государство всеобщего благосостояния.

Новые меры власти предусматривают упрощение процедур выдачи иммигрантам разрешений на проживание и работу, что будет способствовать получению иностранной рабочей силой гарантированных трудовых прав. Кроме того, ищущие работу приезжие смогут продлить действие визы с трех до 12 месяцев. Иностранцам с обучающей визой разрешат работать до 30 часов в неделю.

Растущая экономика

СМИ отмечают, что экономика Испании — страны с населением 48,9 млн — наиболее быстро растет в ЕС. Этой тенденции, в частности, способствует приток квалифицированных мигрантов из Латинской Америки. По подсчетам рейтингового агентства Fitch Ratings Inc., в 2022 году в Испанию въехало больше мигрантов, чем за все предыдущее десятилетие вместе.