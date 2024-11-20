Курс валют на 20 ноября: доллар в обменниках потерял копейку

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже потерял копейку. Евро в покупке и продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,65 грн, евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,60, евро — 44,00−44,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,25−41,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,65−43,65 грн/евро.

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