В среду на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро также не изменился в покупке и продаже.
Курс валют на 20 ноября: доллар в обменниках потерял копейку
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже потерял копейку. Евро в покупке и продаже не изменился.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,65 грн, евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,15 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,60, евро — 44,00−44,15 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,25−41,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,65−43,65 грн/евро.
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Источник: Минфин
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