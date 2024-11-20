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20 ноября 2024, 11:56 Читати українською

Инфляция в Британии неожиданно ускорилась. Фунт на этом фоне вырос

Фунт вырос в среду в ответ на данные, которые показали, что потребительская инфляция в Великобритании в октябре ускорилась сильнее, чем прогнозировалось, пишет Reuters.

Фунт вырос в среду в ответ на данные, которые показали, что потребительская инфляция в Великобритании в октябре ускорилась сильнее, чем прогнозировалось, пишет Reuters.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСвежий отчет стал еще одним аргументом в пользу того, что Банк Англии будет снижать процентные ставки постепенно в ближайшие месяцы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Свежий отчет стал еще одним аргументом в пользу того, что Банк Англии будет снижать процентные ставки постепенно в ближайшие месяцы.

Фунт торговался с повышением на 0,24%, в районе $1,2712 по состоянию на 09:25, а до выхода отчета находился около $1,2688.

По отношению к евро фунт вырос на 0,26% до 88,385 пенсов за единую валюту.

Британская инфляция выросла до 2,3% в годовом исчислении в октябре с 1,7% в сентябре, показали официальные данные в среду. Результат превысил прогноз экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали показатель на уровне 2,2%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+45
Kolya12377
Kolya12377
20 ноября 2024, 13:31
#
И где логика? Много фунта, значит, если инфляция растет, чего он от этого должен укрепляться?
+
0
sledopitgrom
sledopitgrom
21 ноября 2024, 0:06
#
Видимо инфляция в еврозоне ещё выше ,а бакс укрепился
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