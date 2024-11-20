Инфляция в Британии неожиданно ускорилась. Фунт на этом фоне вырос

Фунт вырос в среду в ответ на данные, которые показали, что потребительская инфляция в Великобритании в октябре ускорилась сильнее, чем прогнозировалось, пишет Reuters.

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Свежий отчет стал еще одним аргументом в пользу того, что Банк Англии будет снижать процентные ставки постепенно в ближайшие месяцы.

Фунт торговался с повышением на 0,24%, в районе $1,2712 по состоянию на 09:25, а до выхода отчета находился около $1,2688.

По отношению к евро фунт вырос на 0,26% до 88,385 пенсов за единую валюту.

Британская инфляция выросла до 2,3% в годовом исчислении в октябре с 1,7% в сентябре, показали официальные данные в среду. Результат превысил прогноз экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали показатель на уровне 2,2%.