За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 690 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 725740 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 ноября: 1690 российских оккупантов, 8 танков и 91 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 725740 (+1690) человек,
- танков — 9390 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 19119 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 20681 (+49) ед,
- РСЗО — 1252 (+0) ед,
- средства ПВО — 1001 (+2) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19202 (+91),
- крылатые ракеты — 2756 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29648 (+100) ед,
- специальная техника — 3674 (+2)
Источник: Минфин
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