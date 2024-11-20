Украина назвала масштаб ущерба природе за 1000 дней войны

За 1000 дней войны экологический ущерб, причиненный военными действиями, оценивается примерно в $71 млрд. В результате обстрелов и лесных пожаров в атмосферу дополнительно попали 180 млн тонн диоксида углерода. Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

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Ущерб окружающей среде

«За время полномасштабного вторжения рф совершила против окружающей среды более 6500 преступлений. Более шести миллионам украинцам пришлось искать временную защиту в разных странах Европы, что привело к дополнительным 3,3 млн тонн выбросов СО2. Общий объем выбросов парниковых газов, вызванных войной, составляет 180 млн тонн», — отметила Гринчук.

По ее словам, из-за боевых действий и лесных пожаров за почти три года войны потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн тонн.

Всего из-за войны уже уничтожено 3 млн гектаров лесов. А загрязненная взрывоопасными предметами территория Украины составляет 139 000 кв. км — это в два раза больше площади Азербайджана.

«Даже в мирном европейском городе воздух может содержать следы взрыва российской ракеты. Продукты горения, выброшенные в воздух в результате ракетных ударов россии, уже попали в Румынию, Молдову, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Сербию, Хорватию и Польшу», — подчеркнула Гринчук.

Министр подчеркнула, что Украина активно работает над восстановлением, не дожидаясь окончания войны.

«Чтобы компенсировать потери леса в результате лесных пожаров, украинцы высадили 555 млн деревьев на площади более 75 000 гектаров. А с помощью партнеров уже разминировано 35 000 кв. км земли», ― добавила Гринчук.