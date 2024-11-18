Американская Spirit Airlines подала заявление о банкротстве

Американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines подала заявление о банкротстве, поскольку растущие убытки, неподъемный долг, возросшая конкуренция и неудачи в попытках слияния с другими авиакомпаниями не оставили ей выбора, передает CNN. Авиакомпания заявила, что продолжит работу, реструктурируя свой долг.

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Детали

«Пассажиры могут продолжать бронировать и летать без перерывов и могут использовать все билеты, кредиты и баллы лояльности как обычно», — подчеркнула компания.

Компании в Соединенных Штатах нередко подают заявления о банкротстве и оказываются сильнее по итогам процесса. Большинство крупных авиакомпаний США, включая три крупнейших — American Airlines, United и Delta — подавали заявления о банкротстве в какой-то момент за последние 25 лет.

Но также возможно, что Spirit (SAVE) в конечном итоге будет куплена другой авиакомпанией или будет вынуждена ликвидироваться. Некоторые авиакомпании, включая American, выкупили свои активы из банкротства и объединились с другой авиакомпанией.

В последние годы Spirit предприняла две попытки слияния: одну с другим бюджетным авиаперевозчиком Frontier Airlines и одну с JetBlue Airways, которая превзошла предложение Frontier, но покупка была заблокирована федеральным судьей по антимонопольным основаниям.

На прошлой неделе Spirit отметила в документе Комиссии по ценным бумагам и биржам, что она ведет «продуктивные» переговоры с кредиторами о реструктуризации своего долга, который подлежит погашению в 2025 и 2026 годах. В предыдущих заявлениях сообщалось, что на ее балансе находится долгосрочная задолженность в размере 3,1 млрд долларов.

В результате заявления о банкротстве Spirit ожидает исключения из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи «в ближайшем будущем», заявила она в понедельник, добавив, что ее обыкновенные акции, как ожидается, будут аннулированы и не будут иметь никакой ценности в рамках реструктуризации.

Акции Spirit упали на 59% в среду после того, как она объявила, что ведет переговоры с кредиторами, и сообщила, что не смогла завершить свой финансовый отчет за третий квартал к установленному сроку из-за этих переговоров.