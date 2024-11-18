Goldman Sachs прогнозирует золото по $3 тысячи на конец 2025 года

Goldman Sachs прогнозирует, что золото к концу следующего года вырастет до $3000 на фоне снижения процентных ставок в США и рекордной покупки центробанками желтого металла. Об этом пишет Bloomberg.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Покупайте золото», советуют аналитики банка. Эксперты подчеркнули, что спрос на золото со стороны центробанков будет расти.

Цены на золото выросли на 1% в понедельник после резкого падения на прошлой неделе, поскольку ралли доллара прекратилось, а участники рынка ждут комментарии чиновников ФРС о намеках на дальнейший курс процентной ставки в США.

На этой неделе ожидают выступления по меньшей мере семи чиновников центральных банков США. Сильные данные по экономике и инфляции в США продолжают вносить изменения в дебаты между политиками банка относительно темпов и масштабов снижения ставок, поскольку на прошлой неделе инвесторы еще больше ослабили свои ожидания по снижению ставок в декабре.