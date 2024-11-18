Goldman и Morgan Stanley ухудшили прогнозы по китайским акциям

Гонконгские акции дешевы, но могут не выиграть от экономической поддержки Китая, считают аналитики Goldman Sachs, в то время как Morgan Stanley предупредил, что торговая напряженность и тарифы могут навредить рынку. Об этом пишет Reuters.

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Оценка ситуации

Goldman Sachs снизил рекомендацию по акциям Гонконга до «ниже рынка» с «на уровне рынка».

Morgan Stanley понизил рекомендации по Китаю до «ниже рынка» с «равного веса» на развивающихся рынках, при этом аналитики отметили, что усилия по оживлению экономики и победа республиканцев в Конгрессе и Белом доме могут существенно повлиять на рынки.

«Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы корпоративные доходы и рыночная оценка будут подвержены еще более сильному негативному влиянию», — заявили аналитики Morgan Stanley в записке от 17 ноября.

Прогноз

Базовый прогноз Morgan Stanley для китайского индекса CSI300 составляет 4 200 к концу 2025 года. Прогноз для Hang Seng — 19 400, что немного ниже отметки 19 655, достигнутой ранее в понедельник.

Goldman Sachs более оптимистично настроен по отношению к материковым акциям, устанавливая цель на 2025 год для CSI300 на уровне 4 600, но ожидает слабости гонконгских компаний, входящих в индекс MSCI Hong Kong.

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