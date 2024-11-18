Курс валют на 18 ноября: доллар прибавил в банках 5 копеек, евро — 10 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро добавил 8 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 4 копейки. Евро в покупке и продаже прибавил 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,65 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,65, евро — 44,00−44,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,31−41,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,57−43,58 грн/евро.

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