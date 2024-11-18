Компанию-владельца TikTok оценили в $300 млрд

Материнская компания TikTok, ByteDance, сейчас оценивается примерно в $300 миллиардов — это одна из самых высоких оценок для китайской технологической компании, даже несмотря на то, что она пытается сохранить свою популярную социальную сеть в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на WSJ.

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Оценка была сделана во время недавнего предложения выкупа акций, отмечает издание, ссылаясь на анонимные источники. TikTok будет запрещен в США по федеральному закону, если ByteDance не продаст приложение американскому владельцу до середины января.

По данным Wall Street Journal, стоимость ByteDance росла благодаря нескольким выкупам акций. Так, в октябре 2023 года в рамках тендерного предложения для сотрудников компания оценивалась почти в 225 миллиардов долларов. В декабре 2023 года выкуп повысил оценку до $268 миллиардов, о чем свидетельствует электронное письмо компании к инвесторам, которое видели журналисты.

Избранный президент Дональд Трамп ранее поддерживал запрет TikTok, но в последнее время высказал мнение, что это плохая идея. Хотя отмена или смягчение запрета будет сложным процессом, победа Трампа на выборах «значительно улучшает перспективы для TikTok — в этом нет никаких сомнений», — отметил бывший главный юрисконсульт Агентства национальной безопасности Гленн Герстелл в интервью для Bloomberg.