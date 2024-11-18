За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 722440 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 ноября: 1560 российских оккупантов, 15 танков, 99 БПЛА и 112 ракет
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Потери врага
- личного состава — около 722440 (+1560) человек,
- танков / tanks — 9365 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 19059 (+38) ед,
- артиллерийских систем — 20586 (+30) ед,
- РСЗО — 1252 (+0) ед,
- средства ПВО — 999 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19073 (+99),
- крылатые ракеты — 2753 (+112),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29428 (+107) ед,
- специальная техника — 3655 (+2)
Источник: Минфин
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