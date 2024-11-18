Продажи горючего на АЗС в октябре увеличились на 1,9%. Крупнейший рынок сбыта — Киев

Продажи горючего на АЗС в октябре увеличились на 1,9% по сравнению с сентябрем, а его общая стоимость достигла 33,4 млрд грн, что на 2,8% больше предыдущего месяца. Об этом сообщает НефтеРынок.

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Продажа топлива

Отмечается, что росту продаж предшествовало двухмесячное уменьшение в августе-сентябре на 10,4% по сравнению с рекордным июлем. В то же время, проливы в октябре 2024 года уменьшились на 7,7% по сравнению с октябрем прошлого года.

Крупнейший рынок сбыта

Крупнейшими рынками сбыта топлива были Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. На заправочных станциях в этих регионах свершилась почти половина всех продаж.

В структуре розничного рынка указанные АЗС составляют треть общего количества АЗС в Украине.

По данным аналитиков, среднесуточная реализация горючего в октябре составила от минимальных 0,9 тыс. л/сутки в Херсонской области до 7,7 тыс. л/сутки в столице.