В октябре 2024 года количество участников небанковского финансового сектора уменьшилось на 30 учреждений. Об этом сообщил НБУ.
30 финучреждений в октябре покинули рынок — НБУ
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Как изменился рынок
«Количество участников небанковского финансового рынка в октябре уменьшилось с 926 (по состоянию на 1 октября 2024 года) до 897 (по состоянию на 1 ноября 2024 года). Количество банков осталось неизменным — 62», — говорится в сообщении.
Отмечается, из Государственного реестра финансовых учреждений исключены по инициативе заявителей пять рисковых страховщиков и один кредитный союз. Принудительно исключены 17 финансовых компаний, один рисковый страховщик и два ломбарда.
Кто работает на рынке
По состоянию на 1 ноября 2024 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 492 финансовые компании
- 58 страховщиков non-life,
- 11 life-страховщиков
- один страховщик со специальным статусом
- 111 ломбардов
- 109 кредитных союзов
- один лизингодатель
- 43 страховых брокера
- 71 коллекторская компания.
Кроме того, на рынке признано 16 банковских групп (было 18) и 30 небанковских финансовых групп (количество не изменилось).
На платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (было 15).
Вместе с тем на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 18 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).
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