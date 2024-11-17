Нацбанк за неделю продал более $553 миллионов

За неделю с 11 по 15 ноября Нацбанк продал на межбанке $553,18 млн, при этом купил $370 тыс. Об этом известно из статистики НБУ .

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Интервенции НБУ

Согласно данным, с 11 по 15 ноября Нацбанк продал $553,18 млн, что на $186,2 млн меньше, чем на прошлой неделе. При этом Нацбанк купил 370 тысяч.

В целом с начала года Нацбанк продал почти $28,4 млрд, в то время как купил $125,6 млн.