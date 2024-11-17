За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 720880 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 ноября: 1640 российских оккупантов, 8 танков и 28 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 720880 (+1640) человек,
- танков — 9350 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 19021 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 20556 (+36) ед,
- РСЗО — 1252 (+0) ед,
- средства ПВО — 999 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18974 (+60),
- крылатые ракеты — 2641 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29321 (+85) ед,
- специальная техника — 3653 (+2)
Источник: Минфин
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