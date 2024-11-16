НБУ выпустил памятную монету к 100-летию Украинского радио

Национальный банк 15 ноября ввел в обращение памятную монету «100 лет со времени основания «Украинского радио» номиналом в пять гривен. Об этом сообщает НБУ.

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Что известно о монете

Дизайн монеты «100 лет со времени основания Украинского Радио» разработали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук и скульптор Анатолий Демяненко.

На аверсе памятной монеты в центре композиции расположен малый Государственный герб Украины, вокруг которого многократно повторяется фраза «Говорит Киев», что акцентирует внимание на исторической и современной роли столицы как центра коммуникации.

Этот элемент также отражает стилизованный фрагмент линии столкновения и распространения радиоволн над оккупированными территориями, что символизирует важность украинского радио в отстаивании национальной самобытности и противодействии российской пропаганде.

Вверху размещена надпись «Украина», слева — номинал «5» с графическим символом гривны «₴» (горизонтально), год чеканки — 2024 (вертикально), ниже — логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты стилизовано изображено распространение радиоволн, источником которых является точка над буквой «i» в слове «радио».

Эта буква изображена в виде своеобразного мачта, что символизирует идентификацию именно Украинского радио.

Под композицией размещена надпись «Украинское Радио 1924», что означает год основания крупнейшей радиосети Украины.

Монета изготовлена из нейзильбера и выпущена тиражом 50 тыс. штук в сувенирной упаковке.

Где купить

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 26 ноября, а также у банков-дистрибьюторов.