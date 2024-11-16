Активность на мировом рынке M&A снизилась на 10,2% в 2024 году

По подсчетам исследовательской компании GlobalData, с января по октябрь включительно во всем мире было заключено или объявлено в общей сложности о 41 452 сделках по слиянию и поглощению (M&A). Это на 10,2% меньше, чем за тот же период прошлого года (46 166).

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Как изменился рынок

Общий объем рынка M&A за первые десять месяцев года сократился на 4,1%. При этом количество сделок с участием частных инвестфондов сократилось на 4,8%, а венчурных сделок — на 20,4%.

Активность на мировом рынке венчурного капитала снижается уже третий год подряд. В 2024 году эта тенденция вряд ли изменится — снижение активности зафиксировано по итогам уже трех кварталов.

Среди регионов наименьшее сокращение рынка M&A по сравнению с прошлым годом отмечено на Ближнем Востоке и в Африке (-3,9%), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР; -4,8%).

В других регионах инвесторы и компании ведут себя гораздо осторожнее. Активность рынка M&A с начала года упала:

в Северной Америке — на 13,9%,

в Европе — на 10,8%,

в Южной и Центральной Америке — на 20,1%.

Ведущий аналитик GlobalData Ауороджоти Бозе отмечает, что «относительное улучшение в некоторых странах АТР и Ближнего Востока отчасти помогло компенсировать общее снижение в этих регионах».

Так, например, в Индии с начала года активность на рынке слияний и поглощений выросла на 11,9%, в Японии — на 23,1%, в Австралии — на 4,8%, в Южной Корее — на 1,8%. В Китае за этот же период зафиксировано снижение на 22,9%. В странах Ближнего Востока и Африки хорошую динамику показали рынки ОАЭ (+14%) и ЮАР (+16,7%).

В США за первые десять месяцев года активность на рынке M&A сократилась на 13,1%, в Великобритании — на 2,8%, в Германии — на 20,4%, во Франции — на 16,7%

Причина

Среди главных причин неуклонного снижения активности на рынке венчурного капитала эксперты называют ограниченный объем доступной ликвидности из-за высоких учетных ставок.