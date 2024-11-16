Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе

Еврокомиссия повысила ожидания стоимости газа в Европе в этом году на 9,7%, а в 2025 году — на 14,4%. Об этом идет речь в осеннем прогнозе Еврокомиссии, сообщает enkorr.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогнозы по стоимости

Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне $380 за тыс. кубометров, а в следующем — $445 за тыс. кубов.

Весной ожидалось, что в этом году газ в Европе будет стоить 30,9 евро за мега ватт-час, а в 2025-м — 34,8 евро.

При этом в 2026 году прогнозируется некоторое снижение цены — до почти $390 за тыс. кубов.

Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF с лондонской биржи ICE.

Напомним

Европейские цены на газ поднялись до самого высокого уровня за год на фоне предупреждений о возможных перебоях со снабжением российской стороны.