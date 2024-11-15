Акции фармгигантов обрушились на фоне назначения Кеннеди главой Минздрава США

Американский фондовый рынок резко отреагировал на назначение Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб (HHS) США.

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Акции ведущих производителей подверглись значительному падению: BioNTech SE и Novavax Inc.

Дональд Трамп объявил об этом назначении через социальную сеть X, избрав на ключевой пост племянника президента Джона Кеннеди, ранее снявшего свою кандидатуру с президентской гонки в пользу Трампа.

Назначение вызвало неоднозначную реакцию. Общественная организация Public Citizen резко раскритиковала это решение, считая его угрозой для системы здравоохранения страны. Назначение еще не должно быть утверждено Сенатом.