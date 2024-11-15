Американский фондовый рынок резко отреагировал на назначение Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб (HHS) США.
Акции фармгигантов обрушились на фоне назначения Кеннеди главой Минздрава США
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Акции ведущих производителей подверглись значительному падению: BioNTech SE и Novavax Inc.
Дональд Трамп объявил об этом назначении через социальную сеть X, избрав на ключевой пост племянника президента Джона Кеннеди, ранее снявшего свою кандидатуру с президентской гонки в пользу Трампа.
Назначение вызвало неоднозначную реакцию. Общественная организация Public Citizen резко раскритиковала это решение, считая его угрозой для системы здравоохранения страны. Назначение еще не должно быть утверждено Сенатом.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 2
должность министра здравоохранения и пофиг, что нет никакого
медицинского образования, главное, что угоден Трампу…