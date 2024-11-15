Еврокомиссия ухудшила свой прогноз роста ВВП еврозоны

Экономика еврозоны в следующем году будет расти меньше, чем прогнозировалось ранее — на 1,3%, говорится в осеннем прогнозе Еврокомиссии. Это на 0,1 п.п. ниже, чем ожидалось в предыдущем прогнозе, обнародованном в мае.

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Ожидается, что экономика еврозоны вырастет лишь на 0,8% в этом году (прогноз остался неизменным), в то же время в 2025-м — вырастет на 1,3% (ожидался рост на 1,4%), а в 2026-м — на 1,6%.

Общая инфляция в еврозоне снизится более чем в 2024 году: с 5,4% в 2023 году до 2,4%, а затем начнет снижаться постепенно — до 2,1% в 2025 году и 1,9% в 2026 году.

Прогнозируется, что дефицит бюджета ЕС в 2024 году сократится примерно на 0,4 п. п. до 3,1% ВВП за счет непредвиденных доходов и усилий по фискальной консолидации. В 2025 году дефицит, по прогнозам, сократится незначительно до 3,0%, поскольку дальнейшее бюджетное ограничение компенсируется дефицитом доходов. В 2026 году положительная экономическая динамика должна дополнительно сократить дефицит до 2,9%.

В еврозоне дефицит, как прогнозируется, постепенно сократится с 3,0% ВВП в 2024 году до 2,8% в 2026 году.