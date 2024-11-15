К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 15 ноября: доллар на межбанке вырос на 10 копеек
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Открытие 15 ноября
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Закрытие 15 ноября
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Изменения
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41,20/41,23
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41,31/41,33
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11 /10
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43,49/43,51
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43,52/43,52
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3/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,60 грн. Евро покупают за 43,42 грн., а продают за 44,05 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,61, евро — 43,95−44,15 грн.
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Источник: Минфин
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