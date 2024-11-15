Банк Развития Совета Европы предоставит 200 миллионов евро кредита на поддержку ВПЛ в Украине

Сегодня, 15 ноября, во время заседания Административного совета Банка Развития Совета Европы (БРРЭ) был одобрен новый проект для Украины «Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Подробности

Проект предусматривает направление Украине 200 млн евро кредитных средств БРРЭ на финансирование бюджетных расходов для выплат внутренне перемещенным лицам для обеспечения социальной адаптации и интеграции ВПЛ в новых общинах.

В частности, выплаты включают обеспечение временным проживанием, физической реабилитацией, бесплатным питанием детей ВПЛ в дошкольных, школьных и профессионально-технических учебных заведениях, а также помощь в трудоустройстве в новых регионах.

«Реализация новой инициативы по поддержке внутренне перемещенных лиц в Украине поможет обеспечить более 2 миллионов украинцев необходимой помощью», — отметила заместитель Министра финансов Ольга Зикова.

Проект уже третья операция БРСЕ в Украине с момента официального присоединения страны к банку в июне 2023 года. Так, общий объем одобренного для Украины финансирования составляет 400 млн евро.

Здравоохранение

В секторе здравоохранения реализуется проект «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (Heal Ukraine). Украина уже получила первые транши от БРРЭ объемом около 16 млн. евро.

Привлеченные средства направляются на покрытие выплат по программе медицинских гарантий и восстановления доступа граждан к первичной медико-санитарной помощи, что позволит улучшить качество и доступ к медицинским услугам.

Жилищное строительство и восстановление

В секторе домостроения и восстановления внедряется проект «HOME. Компенсация за уничтоженное имущество общим объемом 100 млн евро, из которых 70 млн евро уже получено.

По состоянию на начало ноября 2024 г. в рамках проекта профинансирован 1741 жилищный сертификат общим объемом 2,9 млрд грн, что позволило гражданам уже приобрести более 1400 объектов недвижимости. До конца ноября этого года Украина получит второй транш в размере 30 млн евро.

Напомним

В июне 2023 года Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы (БРРЭ).