Баффет инвестировал в пиццерии и бассейны, сократив долю в Apple

В третьем квартале Баффет, на четверть сократил свою долю в Apple и продал значительный пакет акций Bank of America, а также вложился в сеть пиццерий, дистрибьютора оборудования для бассейнов и производителя авиационных деталей. Об этом свидетельствуют данные из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Структура портфеля Баффета

Стоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала сократилась до $266,4 млрд по сравнению с $279,97 млрд кварталом ранее, следует из данных сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.

Наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway занимают акции финансового сектора — по итогам третьего квартала на них пришлось 39,43% всех инвестиций холдинга, следует из данных сервиса GuruFocus. Следующую позицию занимают IT-сектор с долей 27,15%. Следом в портфеле идут потребительские товары первой необходимости (16,17%), энергетика (11,5%), здравоохранение (2,22%) и услуги связи (2,16%).

Новые активы

Баффет добавил в портфель два новых актива. В третьем квартале Berkshire Hathaway вложился в акции сети пиццерий Domino’s Pizza, а также инвестировал в корпорацию Pool, которая строит бассейны и предоставляет услуги по их ремонту и техническому обслуживанию.

В третьем квартале в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway были бумаги 40 компаний. Самую большую долю в портфеле по-прежнему занимает Apple, хотя холдинг за последний год продал значительную долю этих акций. На производителя iPhone пришлось 26,24% общей стоимости активов по сравнению с 30,09% кварталом ранее. К концу сентября весь оставшийся пакет Apple оценивался в $69,9 млрд по сравнению с $84,2 млрд на конец июня.

Второе место в инвестиционном портфеле заняла финансовая компания American Express с долей 15,44%, а третье — Bank of America с долей 11,88%. На четвертом месте производитель напитков Coca-Cola с долей 10,79%, а на пятом — нефтяная компания Chevron (6,56%).

В течение третьего квартала Berkshire Hathaway купила акций на $1,5 млрд и продала на $36,1 млрд. Денежная подушка финансового холдинга выросла до рекордных $325,2 млрд.

Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу