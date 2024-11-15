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15 ноября 2024, 16:42 Читати українською

Украина привлечет еще более $1 миллиарда от Всемирного банка и 150 миллионов евро от ЕС

Кабинет министров принял решение о привлечении льготного займа от Всемирного банка более чем на $1 млрд, а также дополнительных 150 млн евро от Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

Кабинет министров принял решение о привлечении льготного займа от Всемирного банка более чем на $1 млрд, а также дополнительных 150 млн евро от Евросоюза.
Фото: НБУ

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По его словам, средства от Всемирного банка в размере более $1 млрд аккумулированы благодаря правительствам Японии и Великобритании.

Что касается 150 млн евро от Европейского Союза, то в рамках этого соглашения средства будут направлены на восстановление портовой инфраструктуры и проекты быстрого восстановления.

65 млн евро из этих средств будут направлены на финансирование программы бесплатного питания учащихся начальных классов в 2025 году.

«Это программа, которую инициировал президент Украины и которая уже работает. Теперь мы обеспечиваем необходимые средства, чтобы она работала и в следующем году», — отметил Шмыгаль.

С начала полномасштабного вторжения правительство уже привлекло более $100 млрд внешнего финансирования. Больше всего средств Украина получила от ЕС, США, МВФ, Японии и Канады.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+11
Я_ __
Я_ __
15 ноября 2024, 16:54
#
Бабло на тендерах розпилюють вони, маєтки купують вони, віддаєте взяті ними борги ви, потужно
+
0
vovan9870
vovan9870
15 ноября 2024, 17:40
#
Це під який відсоток позика? Один? Так, як у громадян по депозитах?
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