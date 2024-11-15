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15 ноября 2024, 16:23 Читати українською

В США осудили российского хакера за крупнейшую в истории кражу криптовалюты

Житель Нью-Йорка Илья Лихтенштейн, имеющий гражданство россии и США, приговорен к пяти годам тюрьмы в США за одну из самых больших в истории краж криптовалюты. Об этом пишет российская пресс-служба BBC.

Житель Нью-Йорка Илья Лихтенштейн, имеющий гражданство россии и США, приговорен к пяти годам тюрьмы в США за одну из самых больших в истории краж криптовалюты.

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Суд

Лихтенштейн признал себя виновным в прошлом году по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex 2016 года и краже почти 120 000 биткоинов.

На тот момент сумма украденной криптовалюты оценивалась в $71 млн, однако из-за резкого подорожания биткоина выросла до $4,5 млрд. По текущему курсу это более $10 млрд.

По словам замгенпрокурора США Лизы Монако, изъятые в рамках этого дела активы стали самой большой конфискацией в истории американского Минюста.

Лихтенштейн заявил, что после отбывания наказания надеется применить свои навыки в борьбе с киберпреступностью.

Вместе с Лихтенштейном была арестована его жена Хезер Морган, которая в прошлом году признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ему должны вынести 18 ноября.

Подробности

Согласно судебным документам, Лихтенштейн использовал передовые хакерские инструменты для взлома биржи Bitfinex, а также привлекал фиктивных лиц, переводил средства в разные криптовалюты и покупал золото.

Кроме того, он встречался с курьерами во время семейных поездок и переводил отмытые деньги на родину, утверждают прокуроры.

Часть выведенных средств была потрачена на разные покупки — например, на подарочную карту магазина Walmart на сумму $500. Покупки по этой карточке и помогли выйти на след преступников, пишет издание.

Источник: Минфин
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