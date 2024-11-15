В США начали расследование против Citigroup из-за связей с российским миллиардером Керимовым

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 ноября 2024, 15:36 Читати українською

В США начали расследование против Citigroup из-за связей с российским миллиардером Керимовым

ФБР, Министерство юстиции и Служба внутренних доходов США проводят расследование по Citigroup Inc. из-за связей американской банковской группы с Heritage Trust — фондом, на который оформлены активы подсанкционного российского миллиардера Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Bloomberg.

ФБР, Министерство юстиции и Служба внутренних доходов США проводят расследование по Citigroup Inc.

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Правоохранители в том числе изучают политику Citigroup по борьбе с отмыванием денег и системы для предотвращения финансовых преступлений.

В последние годы регуляторы штрафовали Citigroup за недостатки в управлении рисками. В июле Федеральная резервная система США заявила, что банк недостаточно продвинулся по решению двух обязательств, полученных в 2020 году, и оштрафовала его на $136 млн.

Что говорят в Citigroup

В Citigroup отрицают наличие оснований для подозрений.

«Citi стремится вести все дела с наивысшим вниманием в соответствии со всеми законами и нормами. В то же время, мы активно прекращаем почти весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением операций, необходимых для выполнения остальных юридических и регулятивных обязательств», — заявили в пресс-службе Citigroup.

Сулейман Керимов

Керимов занимает 293 место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index с состоянием около $9,7 млрд. Ранее США конфисковали дома Керимова и других российских олигархов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+11
asdf2024
asdf2024
15 ноября 2024, 15:41
#
Там интересней когда Трамп будет расследовать куда Зеленский американские деньги спустил.
+
0
Я_ __
Я_ __
15 ноября 2024, 15:58
#
Стоп стоп стоп «У США розпочали розслідування проти Citigroup через зв’язки з російським мільярдером Керімовим», тобто Фрідом Фінанс Україна РНБО одразу блокує, а Сітібанк як працював так і працює, хоча американці зазначили на зв`язки з російським мільярдером, це «ок» в нас вже типу?))0))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами