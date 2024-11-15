В США начали расследование против Citigroup из-за связей с российским миллиардером Керимовым

ФБР, Министерство юстиции и Служба внутренних доходов США проводят расследование по Citigroup Inc. из-за связей американской банковской группы с Heritage Trust — фондом, на который оформлены активы подсанкционного российского миллиардера Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Bloomberg.

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Правоохранители в том числе изучают политику Citigroup по борьбе с отмыванием денег и системы для предотвращения финансовых преступлений.

В последние годы регуляторы штрафовали Citigroup за недостатки в управлении рисками. В июле Федеральная резервная система США заявила, что банк недостаточно продвинулся по решению двух обязательств, полученных в 2020 году, и оштрафовала его на $136 млн.

Что говорят в Citigroup

В Citigroup отрицают наличие оснований для подозрений.

«Citi стремится вести все дела с наивысшим вниманием в соответствии со всеми законами и нормами. В то же время, мы активно прекращаем почти весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением операций, необходимых для выполнения остальных юридических и регулятивных обязательств», — заявили в пресс-службе Citigroup.

Сулейман Керимов

Керимов занимает 293 место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index с состоянием около $9,7 млрд. Ранее США конфисковали дома Керимова и других российских олигархов.