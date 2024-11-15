Курс валют на 15 ноября: евро в банках подешевел на 20 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро в покупке потерял 1 копейку, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,64 грн. Евро покупают за 43,45 грн, а продают за 44,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,51−41,58, евро — 43,85−44,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,20−41,23 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,49−43,51 грн/евро.

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