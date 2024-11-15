В течение октября 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 2,7 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что почти на 12% меньше, чем в октябре 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром.
Названы самые популярные в Украине подержанные автом из США в октябре
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Отмечается, что 16% подержанных автомобилей, которые в октябре перешли на украинские номера, были из США.
Автомобили на бензине завозили больше всего
- Наибольшая доля из этого количества (42%) — машины с бензиновыми двигателями.
- Электромобили охватили 40%.
- Гибридные авто — 8%.
- Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 5%.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,6 года.
Самые популярные авто
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
- Tesla Model Y — 285 ед.;
- Tesla Model 3 — 274 ед.;
- Jeep Cherokee — 158 ед.;
- Ford Escape — 151 ед.;
- Volkswagen Passat — 151 ед.
Источник: Минфин
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