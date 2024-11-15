Названы самые популярные в Украине подержанные автом из США в октябре

В течение октября 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 2,7 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что почти на 12% меньше, чем в октябре 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром.

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Отмечается, что 16% подержанных автомобилей, которые в октябре перешли на украинские номера, были из США.

Автомобили на бензине завозили больше всего

Наибольшая доля из этого количества (42%) — машины с бензиновыми двигателями.

Электромобили охватили 40%.

Гибридные авто — 8%.

Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 5%.

Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,6 года.

Самые популярные авто

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали: