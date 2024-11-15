Объемы кредитования бизнеса и населения продолжают расти — НБУ

Объем кредитного портфеля клиентов банков в июле-сентябре 2024 года вырос на 22,4%, а качество кредитного портфеля улучшается более года. Об этом идет речь в Обзоре банковского сектора за третий квартал 2024 года.

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Объем чистых активов банков за третий квартал вырос на 1,8%. В первую очередь выросли вложения банков в ОВГЗ: на 8,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 39% — с третьим кварталом 2023 года. Объемы депозитных сертификатов НБУ сокращаются третий квартал подряд.

Объем чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса за третий квартал вырос на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 22,9% по сравнению с третьим кварталом 2023 года.

Доля МСП в чистом портфеле гривневых кредитов бизнеса выросла до 60%. Наращивали объемы корпоративных кредитов банки всех групп, скорее всего — частные. Больше всего выросли кредиты в оптовой торговле и агросекторе.

Более быстрому предоставлению ссуд способствует дальнейшее улучшение условий кредитования. Доля ссуд по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» в гривневом работающем валовом портфеле снизилась до около 34%.

Объем чистого гривневого розничного кредитного портфеля также растет: прирост за третий квартал составил 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом и 40,7% — с третьим кварталом 2023 года. В дальнейшем доминируют необеспеченные ссуды, в то же время конкуренция в сегменте несколько усилилась, а доля банков-лидеров — снизилась.

Ипотека

Темп прироста ипотеки несколько замедлился по сравнению с предыдущими периодами. Почти все ипотечное кредитование в дальнейшем происходит в государственной программе «єОселя», валовой портфель которой в третьем квартале увеличился на 3,5 млрд грн до 21,3 млрд грн. Доля кредитов на недвижимость выросла до 13,4% от чистого гривневого розничного кредитного портфеля.

Качество кредитного портфеля улучшается уже больше года по всей банковской системе — доля NPL сократилась до 32,3% (20,9% — без долгов бывших собственников ПриватБанка и старых долгов).

В частности, по кредитам бизнеса показатель уменьшился до 40,7%, физлиц — до 17,6%. Качество кредитного портфеля хорошее.

Отмечается, что только около 5% корпоративных заемщиков испытали дефолт по гривневым кредитам за последние 12 месяцев (до октября этого года), что сопоставимо с периодами макроэкономической стабильности.