За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 520 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 717 590 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 ноября: 1 520 российских оккупантов, 11 танков, 1 ракета и 34 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 717590 (+1520) человек,
- танков — 9330 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 18968 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 20492 (+20) ед,
- РСЗО — 1252 (+0) ед,
- средства ПВО — 999 (+2) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18886 (+34),
- крылатые ракеты — 2641 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29167 (+77) ед,
- специальная техника — 3645 (+16).
Источник: Минфин
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