Курс на 15 ноября: НБУ продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины установил на 15 ноября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,24 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 10 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 15 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,46 грн (на 14 ноября курс был установлен на уровне 43,94 грн). Европейская валюта подешевела на 48 копеек.

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