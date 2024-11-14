К закрытию межбанка курс доллара снизился на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро также подешевел на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 14 ноября: доллар и евро подешевели на межбанке на 9 копеек
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Открытие 14 ноября
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Закрытие 14 ноября
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Изменения
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41,29/41,31
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41,20/41,23
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9/8
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43,57/43,58
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43,48/43,50
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9/8
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,17−41,65 грн. Евро покупают за 43,65 грн, а продают за 44,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,51−41,58, евро — 43,85−44,10 грн.
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Источник: Минфин
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